Коврижных (Плешкова) Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коврижных Демьян Ларионович
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коврижных Спиридон Ларионович
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных
Рождение ребёнка
13.06.1754
Дочь: Акилина Ларионовна
Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Смерть
Неизвестно