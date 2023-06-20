Коврижных (Плешкова) Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Плешкова) Феодосия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных

Рождение ребёнка
1743

Сын: Коврижных Демьян Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных

Рождение ребёнка
1747

Сын: Коврижных Спиридон Ларионович

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных

Рождение ребёнка
13.06.1754

Дочь: Акилина Ларионовна

Отец ребёнка: Коврижных Ларион Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Смерть
Неизвестно
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