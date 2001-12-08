Голдаев Леонид Фёдорович
Место рожденияКайла
Дата рождения18.10.1936
Дата смерти08.12.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936
Отец: Голдаев Федор Федорович
Мать: Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1960
Дочь: Полякова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Бабаева Валентина Александровна
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Смерть
08.12.2001
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми