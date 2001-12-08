Голдаев Леонид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолдаев Леонид Фёдорович

Голдаев Леонид Фёдорович

Место рождения

Кайла

Дата рождения

18.10.1936

Дата смерти

08.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936

Отец: Голдаев Федор Федорович

Мать: Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1960

Дочь: Полякова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Бабаева Валентина Александровна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Смерть
08.12.2001
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми

Мы используем куки для улучшения работы сайта.