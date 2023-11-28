Такшин Иван Кайбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962
Отец: Такшин Кайба
Мать: Капустакова Бачмат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Такшина Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Такшина Айана
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Такшина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубеева Валентина Ивановна