Такшин Иван Кайбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТакшин Иван Кайбович

Такшин Иван Кайбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЧТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962

Отец: Такшин Кайба

Мать: Капустакова Бачмат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Такшина Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Такшина Айана

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Такшина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубеева Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close