Илюшина Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1911
Дата смерти17.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Александр Иванович
Отец ребёнка: Илюшин Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.05.1933
Дочь: Трифонова (Илюшина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Илюшин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Лупанова (Илюшина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Илюшин Иван Александрович
Смерть
17.11.2000