Илюшина Аксинья Ивановна 11.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшина Аксинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1911

Дата смерти

17.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911

Отец: Бабушкин Иван

Мать: Бабушкина (Лупанова) Праскофья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Александр Иванович

Отец ребёнка: Илюшин Иван Александрович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1933

Дочь: Трифонова (Илюшина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Илюшин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Лупанова (Илюшина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Илюшин Иван Александрович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.11.2000

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