Козлов Федор Кузьмич
мужской, родился 13.02.1884, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
умер 19.06.1884, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
ОтецКозлов Кузьма МихайловичВычислено 1860 г.р.
МатьКозлова Параскева АлексеевнаВычислено 1864 г.р.
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Рождение
13.02.1884
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Смерть
19.06.1884
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
МК 1884г Записи о родившихся: Л.184об-№8- февраль 13/14-Федор – деревни Трясучева крестьянин Козьма Михайлов и законная жена его Прасковья Алексеева, оба православные ./ той же деревни крестьянский сын Ефим Михайлов и крестьянская дочь девица Настасья Федорова.