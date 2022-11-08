Козлов Федор Кузьмич 13.02.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлов Федор Кузьмич

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

мужской, родился 13.02.1884, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

умер 19.06.1884, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

Отец
Козлов Кузьма МихайловичВычислено 1860 г.р.
Мать
Козлова Параскева АлексеевнаВычислено 1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1884

Отец: Козлов Кузьма Михайлович

Мать: Козлова Параскева Алексеевна

Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

МК 1884г Записи о родившихся: Л.184об-№8- февраль 13/14-Федор – деревни Трясучева крестьянин Козьма Михайлов и законная жена его Прасковья Алексеева, оба православные ./ той же деревни крестьянский сын Ефим Михайлов и крестьянская дочь девица Настасья Федорова.

Смерть
19.06.1884
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

МК 1884 Записи об умерших: Л.206-№ 19- июнь – деревни Трясучева крестьянина Косьмы Михайлова сын Федор-4 и 1/2 месяца-от поноса.

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