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Шабалин Павел Михайлович

Место рождения

Усть-Хмелевка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Хмелевка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Шабалин Петр Павлович

Мать ребёнка: Шабалина -- Елизавета Никитична

Усть-Хмелевка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина -- Елизавета Никитична

Смерть
Неизвестно
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