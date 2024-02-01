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Чуев Яков Захарович
Чуев Яков Захарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Чуев Захар
Мать
Чуева (Протасова) Мария Осиповна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Чуев Захар
Мать:
Чуева Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно
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