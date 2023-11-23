Герасимова Агафия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Агафия Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1895 ст.

Дочь: Герасимова Татиана Яковлева

Отец ребёнка: Герасимов Яков Антониев

Зубакино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Яков Антониев

Смерть
Неизвестно
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