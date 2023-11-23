Герасимова Агафия Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1895 ст.
Дочь: Герасимова Татиана Яковлева
Отец ребёнка: Герасимов Яков Антониев
Зубакино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно