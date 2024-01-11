Салахудинов Риза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахудинов Риза

Место рождения

с.Андреевка Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Абдюханов Салахетдин

Мать: не указана

с.Андреевка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Военная служба
Неизвестно
Салахудинов Резе Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Горьковская обл., Сергачский р-н, д. Андреевка Дата призыва: Лысковский РВК, Горьковская обл., Лыс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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