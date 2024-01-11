Салахудинов Риза
Место рожденияс.Андреевка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Абдюханов Салахетдин
Мать: не указана
с.Андреевка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Военная служба
Неизвестно
Салахудинов Резе Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Горьковская обл., Сергачский р-н, д. Андреевка Дата призыва: Лысковский РВК, Горьковская обл., Лыс... Показать все
Смерть
Неизвестно