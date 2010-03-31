Савченко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Сергей Александрович

Савченко Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1953

Отец: Савченко Александр Иванович

Мать: Савченко Валентина Гурьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close