Василий Александров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1865 ст.
Дата смерти25.08.1866 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1865 ст.
Отец: Александр Борисов (Ич)
Мать: Акулина Михайлова (Вна)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-FX?i=230&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.08.1866 ст.
Причина смерти: простуда