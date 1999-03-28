Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

28.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Андреев Иван

Мать: (Андреева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленков Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1949

Дочь: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна

Отец ребёнка: Кириленков Василий Иванович

Смерть
28.03.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.