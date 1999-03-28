Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти28.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Андреев Иван
Мать: (Андреева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириленков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1949
Дочь: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна
Отец ребёнка: Кириленков Василий Иванович
Смерть
28.03.1999