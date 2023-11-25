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Марья Иванова
Марья Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Настасья Дмитриевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать:
Настасья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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