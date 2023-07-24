Кипрушова (Богданова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипрушова (Богданова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.2002

Муж: Кипрушов Руслан

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.01.2004

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Кипрушов Руслан

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кипрушов Руслан

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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