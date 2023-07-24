Кипрушова (Богданова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.2002
Муж: Кипрушов Руслан
Рождение ребёнка
14.01.2004
Дочь: Валерия
Отец ребёнка: Кипрушов Руслан
Рождение ребёнка
04.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кипрушов Руслан
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия