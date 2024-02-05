Матвейчук Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1986
Дочь: Головенько Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Матвейчук Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
25.01.1988
Сын: Матвейчук Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Матвейчук Наталья Кузьминична
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область