Матвейчук Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1986

Дочь: Головенько Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Матвейчук Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
25.01.1988

Сын: Матвейчук Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Матвейчук Наталья Кузьминична

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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