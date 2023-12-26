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Кириенко Татьяна Владимировна
Кириенко Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1983
Пол
Женский
Отец
Кириенко Владимир Николаевич
1958 г.р.
Мать
Кириенко Наталья Фёдоровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1983
Отец:
Кириенко Владимир Николаевич
Мать:
Кириенко Наталья Фёдоровна
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