Щербаков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Анатолий

Место рождения

Читинская обл.

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

11.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Читинская обл.
Рождение ребёнка
27.01.1966

Сын: Щербаков Виктор

Мать ребёнка: ?

Зима, Зиминское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
11.03.1984
Самара, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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