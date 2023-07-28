Щербаков Анатолий
Место рожденияЧитинская обл.
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти11.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Читинская обл.
Рождение ребёнка
27.01.1966
Сын: Щербаков Виктор
Мать ребёнка: ?
Зима, Зиминское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
11.03.1984
Самара, Зиминский муниципальный район, Иркутская область