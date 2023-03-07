Зубков Петр Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Петр Давыдов

Зубков Петр Давыдов

avatar

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Зубков Давыд Софронов

Мать: Зубкова Малания Михайлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Зубков Иван Петров

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Зубков Фефил Петров

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Акулина Петрова

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Зубков Яков Петров

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Зубкова Марья Моисеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Зубков Матвей Петров

Мать ребёнка: Зубкова Марья Моисеева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Василиса Климонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Марья Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close