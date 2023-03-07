Зубков Петр Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Зубков Давыд Софронов
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Зубков Иван Петров
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Зубков Фефил Петров
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Акулина Петрова
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Зубков Яков Петров
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Зубкова Василиса Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Зубкова Марья Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Зубков Матвей Петров
Мать ребёнка: Зубкова Марья Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Марья Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782