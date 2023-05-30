Колошкина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолошкина -

Колошкина -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Лена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Люда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колошкин Иван

Отец ребёнка: Колошкин -

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close