Гайнетдинов Борханетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинов Борханетдин

Место рождения

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдул Мазитов Гайнетдин

Мать: не указана

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Фиркат

Мать ребёнка: Махруся

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Талгат

Мать ребёнка: Махруся

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Жавдат

Мать ребёнка: Махруся

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Исламетдин

Мать ребёнка: Махруся

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разыя

Мать ребёнка: Махруся

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Согда

Мать ребёнка: Махруся

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махруся

Смерть
Неизвестно
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