Попкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Попков Пётр Степанов
Отец ребёнка: Попков Степан Варламов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Попков Степан Варламов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Попков Степан Варламов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Иов Степанов
Отец ребёнка: Попков Степан Варламов
Имя неразборчиво
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно