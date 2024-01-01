Попкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Попков Пётр Степанов

Отец ребёнка: Попков Степан Варламов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Попков Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Попков Степан Варламов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Попков Степан Варламов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Иов Степанов

Отец ребёнка: Попков Степан Варламов

Имя неразборчиво
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Степан Варламов

Смерть
Неизвестно
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