Сентемова Анисья Фокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСентемова Анисья Фокеева

Сентемова Анисья Фокеева

avatar

Место рождения

Нема, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Нема, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Сентемов Фирст Никифоров

Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Сентемов Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Харитонья Никифорова

Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Бухарцова Анна Никифорова

Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Никифор (Иванов)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close