Сентемова Анисья Фокеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Сентемов Никифор Никифоров
Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Харитонья Никифорова
Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Бухарцова Анна Никифорова
Отец ребёнка: Сентемов Никифор (Иванов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762