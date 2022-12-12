Мартемьянова (Михайлова) Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Михайлова) Ефросинья Григорьевна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Михайлов Григорий Михайлович

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1878 ст.

Муж: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1895 ст.

Сын: Мартемьянов Матвей Никанорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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