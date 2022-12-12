Мартемьянова (Михайлова) Ефросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Михайлов Григорий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1878 ст.
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1895 ст.
Сын: Мартемьянов Матвей Никанорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Никанор Авксентьевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно