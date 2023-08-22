(Космогорлова) Мария Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Космогорлова) Мария Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Космогорлов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич

Рождение ребёнка
07.10.1912

Дочь: Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич

Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Космогорлов Никита Никитич

Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Космогоров Иван Никитич

Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
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