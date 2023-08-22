(Космогорлова) Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Космогорлов Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич
Рождение ребёнка
07.10.1912
Дочь: Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич
Рождение ребёнка
28.05.1915
Сын: Космогорлов Никита Никитич
Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич
Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1916
Отец ребёнка: Космогорлов Никита Елисеевич
Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд