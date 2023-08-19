Голубев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения06.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1921
Отец: Голубев Иван
Рождение ребёнка
03.01.1950
Дочь: Иванова Нина Павловна
Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1954
Дочь: Голубева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1956
Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Павлович
Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно