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Голубев Павел Иванович

Место рождения

Тимонино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1921

Отец: Голубев Иван

Мать: Голубева Екатерина Васильевна

Тимонино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1950

Дочь: Иванова Нина Павловна

Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1954

Дочь: Голубева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1956

Сын: Голубев Николай Павлович

Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Александр Павлович

Мать ребёнка: Голубева Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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