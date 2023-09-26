Бессонова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Илья Александрович

Отец ребёнка: Бессонов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Александр Александрович

Отец ребёнка: Бессонов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Александр Николаевич

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