Широбокова (Вахрушева) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробокова (Вахрушева) Евдокия Лаврентьевна

Широбокова (Вахрушева) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

17.02.1876

Дата смерти

07.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1876

Отец: Вахрушев Лаврентий Дмитриевич

Мать: Вахрушева Елена Алексеевна

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1907

Дочь: Ардашева Христина Ильинична

Отец ребёнка: Широбоков Илья Степанович

дер. Заречный Вишур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
07.04.1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close