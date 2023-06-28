Широбокова (Вахрушева) Евдокия Лаврентьевна
Место рождениядер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения17.02.1876
Дата смерти07.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1876
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1907
Дочь: Ардашева Христина Ильинична
Отец ребёнка: Широбоков Илья Степанович
дер. Заречный Вишур Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
07.04.1952