Княжев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1954

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1954

Отец: Княжев Пётр Тихонович

Мать: Княжева Мария Ивановна

Бракосочетание
22.01.1976

Жена: Княжева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1976

Сын: Княжев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Петровна

г. Подольск
Рождение ребёнка
17.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Петровна

г. Подольск
Рождение ребёнка
31.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Екатерина Петровна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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