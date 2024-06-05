Княжев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1954
Отец: Княжев Пётр Тихонович
Мать: Княжева Мария Ивановна
Бракосочетание
22.01.1976
Рождение ребёнка
28.11.1976
Сын: Княжев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Петровна
г. Подольск
Рождение ребёнка
17.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Петровна
г. Подольск
Рождение ребёнка
31.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Екатерина Петровна
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область