Демьяновский Никита Михайлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Демьяновский Михаил Никитович (Никитич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Демьяновский Николай Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Синайская Таисия Никитовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно