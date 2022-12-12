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Демьяновский Никита Михайлович

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Место рождения

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Демьяновский Михаил Никитович (Никитич)

Мать ребёнка: не указана

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Демьяновский Николай Никитович

Мать ребёнка: не указана

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Синайская Таисия Никитовна

Мать ребёнка: не указана

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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