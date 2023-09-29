Душкина (Сычева) Нина Федоровна
Место рожденияд.Сычи Нолинский район
Дата рождения1941
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Сычев Федор Иванович
д.Сычи Нолинский район
Рождение ребёнка
31.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995
Асбест, Асбестовский, Свердловская область