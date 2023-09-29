Душкина (Сычева) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкина (Сычева) Нина Федоровна

Место рождения

д.Сычи Нолинский район

Дата рождения

1941

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Сычев Федор Иванович

Мать: Сычева Анастасия Ивановна

д.Сычи Нолинский район
Рождение ребёнка
31.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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