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Laas (Kaustel) Martha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1896

Дата смерти

22.05.1931

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1896

Отец: Kaustel Villem

Мать: Kaustel Liso

Смерть
22.05.1931
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