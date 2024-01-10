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Laas (Kaustel) Martha
Laas (Kaustel) Martha
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1896
Дата смерти
22.05.1931
Пол
Женский
Отец
Kaustel Villem
1872 г.р.
Мать
Kaustel (Kask) Liso
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1896
Отец:
Kaustel Villem
Мать:
Kaustel Liso
Смерть
22.05.1931
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