Васильчиков Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1777
Дата смерти05.03.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1777 по 1847
Смерть
05.03.1847