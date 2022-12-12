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Васильчиков Илларион Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.06.1777

Дата смерти

05.03.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1777 по 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.03.1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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