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Худяков Сергей Павлович

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Место рождения

Перм край Г. Кизел п. Шахта

Дата рождения

13.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.91

Сын: Худяков Кондрат Сергеевич

Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна

Рождение
13.01.1964

Отец: Худяков Павел Кондратьевич

Мать: Худякова Маргарита Николаевна

Перм край Г. Кизел п. Шахта
Рождение ребёнка
22.12.1992

Сын: Худяков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
18.12.1999

Сын: Худяков Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
15.02.2002

Дочь: Худякова Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
10.01.2010

Сын: Худяков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
13.01.2011

Дочь: Худякова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Наталья Сергеевна

Военная служба
Неизвестно
Пермский край Г. Кизел
После службы КДВО. Уехал в Тольятти. Теперь живу Пермский край Г. Нытва.
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