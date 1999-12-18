Худяков Сергей Павлович
Место рожденияПерм край Г. Кизел п. Шахта
Дата рождения13.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.91
Сын: Худяков Кондрат Сергеевич
Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна
Рождение
13.01.1964
Перм край Г. Кизел п. Шахта
Рождение ребёнка
22.12.1992
Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
18.12.1999
Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
15.02.2002
Дочь: Худякова Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
10.01.2010
Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.2011
Дочь: Худякова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Худякова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Пермский край Г. Кизел
После службы КДВО. Уехал в Тольятти. Теперь живу Пермский край Г. Нытва.