Чудинов Федор Филипович
Место рождениядобрянского завода
Дата рождения14.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
добрянского завода
Бракосочетание
27.09.1889
добрянского завода
Рождение ребёнка
23.12.1890
Сын: Чудинов Василий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1895
Сын: Чудинов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Чудинов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1899
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1902
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
06.07.1904
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1905
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1913
Сын: Чудинов Аркадий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1914
Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно