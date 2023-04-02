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Чудинов Федор Филипович

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Место рождения

добрянского завода

Дата рождения

14.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

добрянского завода
Бракосочетание
27.09.1889

Жена: Чудинова Александра Михайловна

добрянского завода
Рождение ребёнка
23.12.1890

Сын: Чудинов Василий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1895

Сын: Чудинов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Чудинов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1899

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Чудинов Павел Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
06.07.1904

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1905

Сын: Чудинов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1913

Сын: Чудинов Аркадий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Чудинов Петр Федорович

Мать ребёнка: Чудинова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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