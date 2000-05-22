Симонова (Горельская) Федосья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Горельская) Федосья Фоминична

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Место рождения

Кутузовка, Молчановский р-он

Дата рождения

29.04.1927

Дата смерти

22.05.2000

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1927

Отец: Горельский (горельченко) Фома

Мать: Горельский (горельченко) Прасковья Федоровна

Кутузовка, Молчановский р-он
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мискевич Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
23.09.1964

Сын: Миcкевич Сергей

Отец ребёнка: Мискевич Николай Гавриилович

Молчаново.Томской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонова Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонова Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мискевич Николай Гавриилович

Смерть
22.05.2000
Молчаново.Томской
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