Симонова (Горельская) Федосья Фоминична
Место рожденияКутузовка, Молчановский р-он
Дата рождения29.04.1927
Дата смерти22.05.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1927
Кутузовка, Молчановский р-он
Рождение ребёнка
21.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мискевич Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
23.09.1964
Сын: Миcкевич Сергей
Отец ребёнка: Мискевич Николай Гавриилович
Молчаново.Томской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонова Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симонова Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мискевич Николай Гавриилович
Смерть
22.05.2000
Молчаново.Томской