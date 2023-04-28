Митрофанов Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1894

Сын: Митрофанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новое Андиберево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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