Митрофанов Василий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1894
Сын: Митрофанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новое Андиберево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно