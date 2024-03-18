Большанин Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большанин Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Даниил Демьянович

Мать ребёнка: (Большанина) Гликерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Николай Демьянович

Мать ребёнка: (Большанина) Гликерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Аким Демьянович

Мать ребёнка: (Большанина) Гликерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большанина) Анна Демьяновна

Мать ребёнка: (Большанина) Гликерья

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