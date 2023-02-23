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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Фёдорова
Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Дмитриев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно