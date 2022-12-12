Мамаева (?) Акилина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Акилина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1854

Дочь: Мамаева Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.03.1857

Сын: Мамаев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1858

Сын: Мамаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.02.1860

Сын: Мамаев Тарас Фёдорович

Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1860
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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