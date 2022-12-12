Мамаева (?) Акилина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1854
Дочь: Мамаева Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
16.03.1857
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
23.05.1858
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Рождение ребёнка
23.02.1860
Отец ребёнка: Мамаев Фёдор Пантелемонович
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860