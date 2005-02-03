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Воропаев Георгий Александрович

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Место рождения

Ставрополье

Дата рождения

07.04.1929

Дата смерти

03.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1929

Отец: Воропаев Александр Павлович

Мать: Воропаева Марфа

Ставрополье
Рождение ребёнка
31.08.1950

Дочь: Вострикова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Воропаева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
23.04.1955

Сын: Воропаев Сергей Геориевич

Мать ребёнка: Воропаева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
10.07.1959

Сын: Воропаев Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Воропаева Мария Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воропаева Мария Ермолаевна

Смерть
03.02.2005
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