Воропаев Георгий Александрович
Место рожденияСтаврополье
Дата рождения07.04.1929
Дата смерти03.02.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1929
Отец: Воропаев Александр Павлович
Мать: Воропаева Марфа
Ставрополье
Рождение ребёнка
31.08.1950
Дочь: Вострикова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Воропаева Мария Ермолаевна
Рождение ребёнка
23.04.1955
Сын: Воропаев Сергей Геориевич
Мать ребёнка: Воропаева Мария Ермолаевна
Рождение ребёнка
10.07.1959
Мать ребёнка: Воропаева Мария Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2005