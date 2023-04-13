(Климова) Евдокiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Евдокiя Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1849

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1852

Сын: Климов Прокопiй Стефанов

Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Максим Стефанов

Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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