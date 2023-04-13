(Климова) Евдокiя Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1849
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин
Рождение ребёнка
07.07.1852
Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Климов Стефан Саввин
Смерть
Неизвестно