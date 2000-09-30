Чернова Кухальская Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Кухальская Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1980

Отец: Кухальский Сергей Иппалитович

Мать: Кухальская Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.2000

Сын: Сидоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.2008

Сын: Чернов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.07.2016

Сын: Чернов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Чернов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
10.08.2020

Дочь: Чернова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Александр Юрьевич

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