Чернова Кухальская Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1980
Рождение ребёнка
30.09.2000
Сын: Сидоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.2008
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.2016
Сын: Чернов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Чернов Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
10.08.2020
Дочь: Чернова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно