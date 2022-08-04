Сорокин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

04.08.2022

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Сорокин Михаил Васильевич

Мать: Сорокина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.08.2022
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