Сорокин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти04.08.2022
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.08.2022