Ненашев Леонтий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашев Леонтий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: Ненашев Сергей Маркович

Мать: Ненашева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1899

Дочь: Ненашева Марфа Леонтиевна

Мать ребёнка: Ненашева Анна Степановна

Рождение ребёнка
08.10.1901

Дочь: Ненашева Ефросинья Леонтиевна

Мать ребёнка: Ненашева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненашева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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