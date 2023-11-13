Ненашев Леонтий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: Ненашев Сергей Маркович
Мать: Ненашева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1899
Дочь: Ненашева Марфа Леонтиевна
Мать ребёнка: Ненашева Анна Степановна
Рождение ребёнка
08.10.1901
Дочь: Ненашева Ефросинья Леонтиевна
Мать ребёнка: Ненашева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненашева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно