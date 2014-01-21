Курьянов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2014

Отец: Курьянов Иван

Мать: Курьянова Марина Петровна

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