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Курьянов Михаил Иванович
Курьянов Михаил Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2014
Пол
Мужской
Отец
Курьянов Иван
1987 г.р.
Мать
Курьянова (Ворожбиева) Марина Петровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2014
Отец:
Курьянов Иван
Мать:
Курьянова Марина Петровна
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