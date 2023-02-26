Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1843
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев
Рождение ребёнка
01.02.1845
Сын: Стефанов Семён
Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев
Рождение ребёнка
15.03.1848
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев
Смерть
Неизвестно