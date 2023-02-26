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Варвара Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1843

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1845

Сын: Стефанов Семён

Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1848

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Стефанов Стефан Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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