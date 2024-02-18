Левченко Самуил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Самуил Яковлевич

Левченко Самуил Яковлевич

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левченко Яков

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Георгий Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пороховникова (Левченко) Федосья Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Левченко Иван Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.