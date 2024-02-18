Левченко Самуил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левченко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Георгий Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пороховникова (Левченко) Федосья Самуиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно