Лосев Игнат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Игнат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

После 27.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
26.10.1912 ст.
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Иван Киприянович Аносов Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Анна Ивановна Сотникова по жениху мещанин Алек... Показать все
Смерть
После 27.10.1912 ст.
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