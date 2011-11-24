Беспалова (Долгушина) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Долгушина) Алла Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1954

Дата смерти

24.11.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1954

Отец: Долгушин Владимир Яковлевич

Мать: Долгушина Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.07.1977

Дочь: Беспалова Лариса Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.2011
Новосибирск
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