Беспалова (Долгушина) Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1954
Дата смерти24.11.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1954
Рождение ребёнка
13.07.1977
Дочь: Беспалова Лариса Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.2011
Новосибирск