Плотников Юрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Юрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1967

Сын: Плотников Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1992

Сын: Плотников Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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